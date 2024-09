Centrodestra: Bandecchi, ‘alleanza a 5 gambe, Alli entra nel governo’

17 Settembre 2024

Roma, 17 set. (Adnkronos) – “Sono un condottiero, uno statista, non sputo più”. Così Stefano Bandecchi, sindaco di Terni e segretario di Alternativa Popolare, in un’intervista a ‘La Stampa’ dopo l’accordo stretto con il centrodestra. Che cosa ha promesso al centrodestra in cambio dei suoi voti in Umbria? “A me niente. Io li aiuterò a vincere nelle tre regioni in cui si vota. Non abbiamo chiesto nulla, però andiamo al governo. È un accordo nazionale, quindi avremo un nostro uomo che entra al governo, Paolo Alli, il presidente di Alternativa Popolare”, afferma Bandecchi. Che aggiunge: “Certo non farà l’usciere. Non entriamo nella coalizione per non contare nulla, con noi l’alleanza passa da 4 a 5 gambe”.

“Ora daremo una mano a Meloni per cambiare e fare cose migliori. Lei ha uno spirito di centrodestra, io sarò la sua sinistra. Portiamo la nostra anima, mica andiamo a lavare i piatti. Mi sono scambiato dei messaggi carini con Meloni. Anche con gli altri leader del centrodestra, dopo due anni che non mi rispondevano”, rimarca.