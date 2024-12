Clima: Vaccari (Pd), ‘da governo solo promesse e passerelle’

30 Dicembre 2024

Roma, 30 dic. (Adnkronos) – “I dati non mentono mai a differenza di chi costruisce posizioni negazioniste sui mutamenti climatici. E i dati che ci fornisce l’osservatorio Città Clima di Legambiente ci indicano che gli eventi catastrofici nel nostro Paese sono aumentati vertiginosamente negli ultimi dieci anni colpendo in maniera disastrosa molte regioni del nostro Paese ed ormai in maniera ripetuta e non certo occasionale”. Così Stefano Vaccari, capogruppo Pd in commissione Agricoltura e segretario di Presidenza della Camera.

“L’Emilia Romagna è la Regione più colpita dove peraltro il governo annuncia, sistematicamente, pieni ristori per famiglie ed imprese che tardano ad arrivare per consentire la ricostruzione e la ripresa economica. Dal governo Meloni solo promesse e passerelle con gli stivali ben indossati ma poi l’unica preoccupazione è nominare un nuovo commissario anziché affidare al presidente De Pascale, come dovrebbe essere, la responsabilità della ricostruzione. I mutamenti i climatici sono responsabili anche della siccità, ma la carenza di acqua, soprattutto in Sicilia e nelle regioni del Sud, è frutto dell’inadeguatezza delle politiche governative che continuano ad offrire, quando arrivano, rifornimento in emergenza anziché predisporre un piano idrico che intervenga strutturalmente sulle criticità”.

“A pagare il prezzo maggiore dei mutamenti climatici è l’agricoltura alla quale si chiede protagonismo nella fase della transizione ecologica ma poi le aziende vengono lasciate sole ad affrontare i veri problemi e le strategie di prospettiva. Occorrerebbe cambiare passo ma servirebbe una discussione più approfondita in Parlamento luogo ridotto a passacarte delle decisioni di Palazzo Chigi, come dimostrato dalla manovra finanziaria. Ci auguriamo che il nuovo anno porti consiglio alla maggioranza in Parlamento e la smetta di rispondere ‘Signor Si’!’ ad ogni dictat del governo che ha impedito alle commissioni in particolare la XII esima di discutere e lavorare sui provvedimenti di iniziativa parlamentare per costruire risposte più efficaci e concrete ai problemi del Paese”.