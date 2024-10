Como: minore sospettato dell’omicidio di Candido Montini, interrogato in caserma

21 Ottobre 2024

Milano, 21 ott. (Adnkronos) – Un minorenne è stato portato in caserma a Como per essere interrogato in merito alla morte di Candido Montini, 76 anni, ucciso a coltellate il 24 settembre scorso a Catasco di Garzeno. La svolta potrebbe essere legata alla recente scelta dei militari di procedere con il prelievo a tappeto del Dna degli abitanti della piccola frazione, un’intuizione investigativa già usata per il delitto di Yara Gambirasio e più di recente per l’omicidio di Sharon Verzeni.