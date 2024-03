Covid: Mulè, ‘onorare memoria vittime e fare tesoro esperienza’

18 Marzo 2024

Roma, 18 mar. (Adnkronos) – “Ricordare, onorare la memoria di chi non c’è più, fare tesoro dell’esperienza: è questo il significato della Giornata nazionale per le vittime del Covid. Celebrarla oggi nel ricordo di quella pietosa colonna di camion militari a Bergamo vuol dire non dimenticare un periodo che ha segnato la storia del Paese. Ai familiari delle vittime del Covid l’abbraccio di una comunità che grazie al ritrovarsi unita seppe vincere questa battaglia”. Lo afferma Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e vicepresidente della Camera, in occasione della giornata nazionale della “Giornata nazionale in memoria di tutte le vittime della pandemia da coronavirus” istituita nel 2021 con la legge di cui è stato primo firmatario.

“Per onorare al meglio i lavoratori deceduti in servizio, la legge da me promossa -ricorda- dà la possibilità di destinare una o più ore di lavoro per la ricerca scientifica. Un gesto di grande generosità che mi auguro venga compiuto da tanti cittadini”.