Depistaggio Borsellino: poliziotto Maniscaldi, ‘mai nascosto né travisato nulla’

7 Novembre 2024

Caltanissetta, 7 nov. (Adnkronos) – “Non ho mai travisato né travisato niente”. Si concludono con queste parole le dichiarazioni spontanee del poliziotto Vincenzo Maniscaldi, nel corso dell’udienza preliminare a Caltanissetta del procedimento per il depistaggio sulle indagini sulla strage di via D’Amelio. “In questi 30 anni è mai stato sentito nei processi che si sono svolti per la strage Borsellino?”, gli chiede il suo legale, l’avvocato Giuseppe Panepinto. E Maniscaldi replica: “Sono stato sentito al Borsellino uno, due e ter, ma non al Borsellino quater”.