Deutsche Bank: chiude terzo trimestre in utile a 1,7 mld

23 Ottobre 2024

Roma, 23 ott. – (Adnkronos) – Deutsche Bank chiude il terzo trimestre con un utile netto di 1,7 miliardi, in crescita del 39% su base annua, pari a 1,3 miliardi di euro. Il risultato si deve anche al rilascio di fondi pari a circa 440 milioni gli utili si sarebbero attestati al +8%, ovvero a 1,3 miliardi). I ricavi sono in crescita del 5% su base annua a 7,5 miliardi di euro, commissioni in crescita del 5% a 2,5 miliardi di euro, la raccolta tra Private Bank e Asset Management ammonta a 27 miliardi. I

“In questi tre mesi abbiamo fatto importanti progressi nel porre in essere il contenzioso pregresso alle nostre spalle, producendo allo stesso tempo un profitto record – dichiara Christian Sewing, amministratore delegato Deutsche Bank – Questo riflette il nostro forte franchise, lo slancio positivo in tutte le nostre attività e la duratura disciplina dei costi. La nostra Global Hausbank è nella posizione ideale per aiutare i clienti a orientarsi tra le incertezze del contesto odierno, e questo rafforza la nostra fiducia. Continueremo nel nostro percorso di crescita e supereremo i nostri obiettivi originali di distribuzione di capitale agli azionisti. Ora abbiamo chiesto l’autorizzazione per ulteriori condividere i riacquisti”.