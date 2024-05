Digitale: Talent garden in classifica Time Magazine per aziende leader innovazione

3 Maggio 2024

Roma, 3 mag. (Adnkronos) – Talent Garden è stata riconosciuta da Time Magazine come una delle aziende leader a livello mondiale nel settore Edtech, tecnologia applicata all’istruzione. Un traguardo storico per la società Italiana, leader Europea nella formazione digitale. Questo prestigioso riconoscimento come unica Italiana e una tra le 10 Europee posiziona Talent Garden a livello internazionale e la qualifica come la prima realtà italiana ad essere presente in questa classifica esclusiva.

“Siamo orgogliosi di questo importante tributo che ci consolida come leader nel panorama EdTech internazionale e italiano. Abbiamo sempre creduto che la formazione di una nuova generazione di professionisti qualificati sia la chiave per i lavori del futuro”, dichiara Davide Dattoli, fondatore di Talent Garden. “Lo scorso anno abbiamo raggiunto l’obiettivo di quasi 25.000 persone formate per fornire a loro volta programmi di formazione sulle competenze digitali a ragazzi e manager, sfruttando sempre tecnologie all’avanguardia, l’ultimo è l’annuncio della prima app per Vision Pro e le applicazioni dell’Intelligenza Artificiale. È nostra cura promuovere un ambiente di apprendimento continuo collaborativo e dinamico”.

“I nostri corsi formano più di 150 grandi aziende ogni anno con la gestione di vere e proprie corporate academy, ma anche migliaia di ragazzi con tassi di occupazione superiori al 94%. Questo riconoscimento internazionale ci ricorda che dall’Italia si può fare impresa digitale globale e arriva dopo tanti anni di lavoro sull’incrocio tra tecnologia e cultura che è il cuore di Talent Garden. Grazie al nostro team di più di 250 professionisti che ha lavorato tanto per questo prestigioso riconoscimento”.