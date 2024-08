Dl carceri: Benzoni (Az), ‘bene possibilità di rivedere ampliamento Verziano’

7 Agosto 2024

Roma, 7 ago. (Adnkronos) – “Bene l’accoglimento del nostro ordine del giorno sul carcere Nerio Fischione di Brescia, lo stesso da cui proviene la lettera dei detenuti che pochi giorni fa ha letto anche il Presidente della Repubblica Mattarella. Sono molto soddisfatto per l’accoglimento del primo pezzo dell’impegno, quello riferito all’approvazione del progetto di ampliamento del carcere di Verziano, grazie alla sinergia con il comune di Brescia e valutando la possibilità che tale l’ampliamento avvenga su aree esterne e non comprometta le attuali aree verdi presenti”. Lo ha dichiarato in aula alla Camera il deputato di Azione, Fabrizio Benzoni.

“Tuttavia, altrettanto importante era l’impegno che è stato invece espunto, ovvero la possibilità che l’ampliamento in oggetto prevedesse un numero sufficiente di posti tale da poter permettere la chiusura definitiva di Canton Mombello, una struttura non più in condizioni di ospitare detenuti. Lo stesso Ministro Nordio, in visita a Brescia, aveva avuto modo di ascoltare la richiesta del mondo del carcere che ne chiedeva la chiusura. Accetto quindi la riformulazione, ma con la speranza che si possa valutare un progetto esterno al carcere di Verziano che preveda anche la chiusura di Canton Mombello”, conclude.