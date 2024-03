Elezioni: D’Attis, ‘Fi interlocutore per i moderati’

Marzo 15, 2024

Roma, 15 mar. (Adnkronos) – “Credo che il lavoro di Forza Italia si stia vedendo sia in termini di risultati per il partito che all’interno del centrodestra. Antonio Tajani è un interlocutore importante per i moderati e per tutti coloro che si trovano in alternativa all’ormai sinistra-centro. Il laboratorio in Basilicata può guardare anche al futuro, in Puglia dove sono segretario regionale del partito, a Brindisi, noi abbiamo già sperimentato l’elezione di un sindaco sostenuto da Azione e Italia viva”. E’ quanto dichiara a Tg2 Italia – Europa il deputato e segretario regionale della Puglia di Forza Italia, Mauro D’Attis.