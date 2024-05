Europee: Bonaccini, ‘sensibilità diverse su Kiev in Pd? Normale in grande partito’**

2 Maggio 2024

Roma, 2 mag. (Adnkronos) – “Intanto il fatto che un grande forza politica quale è il Pd, tra i primi partiti nel campo progressista e democratico in Europa, ha bisogno di avere anche sensibilità diverse al suo interno ed è giusto che le forze politiche si aprano alla società civile che portino qualità che si aggiungono alla politica”. Così Stefano Bonaccini a L’Aria che Tira su La7 a proposito delle diverse sensibilità sull’Ucraina e l’invio di armi all’interno delle liste Pd alle europee.

“Sulle armi all’Ucraina il Pd ha sempre avuto una linea molto chiara: sostegno alla resistenza ucraina. Quello che possiamo condividere con Cecilia Strada è l’esigenza di un protagonismo nuovo e più forte dell’Europa che si faccia portatrice di una mediazione che porti a una pace giusta. Così come in Israele tenere il punto su due popoli e due Stati”. Quindi, conclude, “non trovo nulla di strano che in un grande partito possano esserci sensibilità diverse su alcuni temi dentro un quadro di condivisione ampia di valori”.