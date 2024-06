Europee: Bonelli, ‘appello al voto viola silenzio elettorale’

8 Giugno 2024

Roma, 8 giu (Adnkronos) – “Rispettare le regole per il ministro Salvini è sempre difficile, 50 minuti fa ha fatto appello al voto per la Lega, come risulta anche da diverse denunce arrivate al nostro numero di Sos Voto Pulito (3913714271). Il ministero dell’ Interno deve intervenire immediatamente e sanzionare Salvini per violazione del silenzio elettorale. Piantedosi dica qualcosa per l’onore e la dignità delle istituzioni. Il leader della Lega dimostra totale disprezzo al rispetto delle leggi”. Lo dice il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli.