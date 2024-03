Europee: Bonino, ‘Pizzarotti? Se è innamorato di Calenda, vada con lui’**

28 Marzo 2024

Roma, 28 mar. (Adnkronos) – Gli Stati Uniti d’Europa? “Credo stiano ancora lavorando sui dettagli, il simbolo ad esempio, forse ci saranno anche delle sorprese nelle candidature. +Europa ha fatto la proposta degli Stati Uniti d’Europa, una lista di scopo, qualcuno è voluto venire, altri, come Calenda, hanno detto spiegando che con Renzi non si vuole più sedere”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, la leader di +Europa Emma Bonino.

Il presidente di +Europa Pizzarotti ha spiegato di non apprezzare la possibile candidatura di Massimo Zambuto, genero di Salvatore Cuffaro. “Bisognerebbe spiegare a Pizzarotti che una lista di scopo è una lista di scopo, se ancora non ha capito gli posso consigliare di leggere la Treccani”.

Ma l’ex sindaco di Parma è il presidente di +Europa. “Questo non cambia molto, se è così convinto ed innamorato di Calenda ci vada – ha detto Bonino a Un Giorno da Pecora – non ci siamo parlati ma da settimane mi sembra così, se si vuole far eleggere da Calenda faccia pure. Una proposta politica non è un carcere”. Perché non chiama Pizzarotti per chiarirvi? “Mica sono la Tim, lo chiamiamo tutti i giorni”. Ma se lui non firma la lista non crede sia un grosso problema? “Faccia come crede – ha concluso a Rai Radio1 – io non so cosa dica lo statuto di +Europa”.