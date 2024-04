Europee, Corazza: “Europa al bivio, 81% cittadini ritiene voto importante”

29 Aprile 2024

Roma, 29 apr. (Adnkronos) – “Un eurobarometro pubblicato qualche giorno fa ci dice che l’81% degli intervistati ritiene il voto alle elezioni europee particolarmente importante per il contesto in cui siamo. Abbiamo un’Europa al bivio, sempre più schiacciata da regimi autoritari, sempre più vittima di disinformazione, e quindi il primo messaggio che dobbiamo dare è andare a votare”. Così Carlo Corazza, direttore dell’ufficio in Italia del Parlamento europeo, in occasione della presentazione delle attività della campagna istituzionale per promuovere la partecipazione al voto dell’8 e 9 giugno presso lo Spazio Esperienza Europa David Sassoli a Roma.

“Una democrazia forte, vibrante, vede una larga partecipazione – aggiunge Corazza – Lanceremo una serie di iniziative a cominciare dal 9 maggio, Festa dell’Europa, tra cui un evento sull’identità e il futuro dell’Ue e una festa-concerto dove verranno letti dei brani sull’integrazione europea e sulla democrazia, come il discorso di Pericle. Alla fine con tutti gli artisti presenti spingeremo un bottone che darà il via all’illuminazione di tutti i siti iconici della storia e della cultura europea in tutta Italia”.

“I giovani sono il nostro primo target – dice ancora Corazza – Qui ad Esperienza Europa organizzeremo dei dibattiti con i leader politici che risponderanno ai giovani i quali votano la prima volta su qual è la loro ricetta, se vogliono un’Europa più forte, più federale, oppure pensano sia meglio tornare allo Stato-nazione”.

Ecco tutte le attività istituzionali in Italia in vista delle elezioni europee: il 9 maggio, in piazza del Campidoglio dalle 19.00 alle 21.00, si terrà un evento con letture e musica voluto dall’Ufficio del Parlamento europeo in Italia, la Rappresentanza in Italia della Commissione europea e da Roma Capitale. Partecipano, tra gli altri: Alfa, Lorenzo Baglioni, Lino Banfi, Cristiana Capotondi, Anna Favella, Giulia Molino, Ale della Giusta, Edoardo Purgatori. L’iniziativa sarà anticipata da un dibattito a carattere istituzionale al Campidoglio, Aula Giulio Cesare, ore 09.00.

L’8 maggio, presso Luiss Hub, dalle 19.00, ci sarà un evento organizzato dall’Ufficio del Parlamento europeo a Milano e dalla Rappresentanza della Commissione europea a Milano con la partecipazione, tra gli altri, di: Gaia, Elio (Elio e le storie tese), Francesco Oggiano e Roberto Vecchioni.

Durante la serata del 9 maggio a Roma ci sarà l’accensione simbolica, con i colori dell’Unione europea, di edifici e luoghi culturali che in Italia rappresentano la storia e l’identità europea, come palazzi comunali, piazze, siti archeologici. L’iniziativa, che coinvolge anche altre capitali europee, viene anticipata in alcune città già l’8 maggio, si ripeterà l’8 e 9 giugno ed è in collaborazione con l’Associazione Civita, Enel, Anci e Ministero dei Beni Culturali.

Dal 9 maggio al 9 giugno, si terrà una city escape che vedrà coinvolto, come punto d’arrivo, lo spazio interattivo Europa Experience – David Sassoli. L’esperienza permetterà di scoprire l’identità europea di Roma attraverso scrittori e intellettuali europei che hanno vissuto la città. I partecipanti cammineranno per la capitale risolvendo enigmi a carattere culturale e storico, e riscoprendo i suoi angoli nascosti. L’esperienza, nata dalla collaborazione con la start-up Garipalli, sarà a fruizione gratuita.

Dal 17 al 19 maggio a Forlì si tiene uno degli European Youth Event (Eye) che quest’anno si svolgono in quattro città europee: un’opportunità di incontrare altri giovani, ispirarsi a vicenda e scambiare idee con esperti, attivisti e decisori. Chiunque tra i 16 e i 30 anni può partecipare alle attività, discutere questioni chiave e condividere idee sul futuro dell’Europa. L’Eye di Forlì è organizzato dal Punto Europa di Forlì dell’Università di Bologna, ed è co-finanziato e sostenuto dal Parlamento europeo, con la Commissione europea.

Il 23 maggio a Bruxelles si terrà il dibattito tra i candidati alla presidenza della Commissione europea, presso l’emiciclo del Parlamento europeo. Proiezioni locali saranno organizzate anche dagli Uffici in Italia del Pe e dalle Rappresentanze della Commissione europea. Il 9 giugno sarà possibile partecipare alle Election Night nella sede del Parlamento europeo a Bruxelles, e a quelle organizzate a Roma e Milano da Ufficio del Pe e Rappresentanza della Ce in Italia. Incontri, dibattiti, eventi per celebrare l’Europa e invitare al voto si terranno sia nelle Università, sia a Esperienza Europa – David Sassoli a Roma, sia, in collaborazione con la rete Europe Direct, su tutto il territorio nazionale.