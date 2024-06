Europee: Macron ha votato, partecipazione in leggero aumento

9 Giugno 2024

Parigi, 9 giu. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il presidente francese Emmanuel Macron ha votato questo pomeriggio alle elezioni europee al seggio elettorale di Le Touquet, poco dopo che i primi dati provvisori sulla partecipazione indicavano un leggero aumento rispetto al 2019. Il 19,81% registrato alle 12 è leggermente superiore al 19,2 del 2019, ma si distingue di più rispetto al risultato provvisorio del 2014 in questo periodo, quando aveva già votato il 15,7%.

Macron non ha rilasciato alcuna dichiarazione dopo aver espresso il suo voto, così come non lo hanno fatto gli altri candidati, con il presidente del Rassemblement National, Jordan Bardella, il favorito per la vittoria. I sondaggi delle ultime settimane stimavano che l’estrema destra Bardella avrebbe ottenuto circa il 33% dei voti, il doppio del punteggio previsto per il principale candidato di Macron, Valérie Hayer, pari a circa il 16%. La leader di estrema destra del Rassemblement National, Marine Le Pen, ha guidato il voto nelle ultime due elezioni europee, nel 2014 e nel 2019, ma con un margine molto più ridotto.