Fanpage: Ciriani, ‘diffuse immagini minori senza consenso’

19 Giugno 2024

Roma, 19 giu. (Adnkronos) – Va evidenziato “come i filmati in questione abbiano ripreso soggetti minorenni e ne abbiano diffuso le immagini, senza che ne sia stato acquisito il preventivo consenso”, ha detto in Aula il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, rispondendo a un’interrogazione del Pd sull’inchiesta giornalistica realizzata da Fanpage sul movimento giovanile di Fdi, Gioventù nazionale.

“Lascio alla sensibilità di ciascuno le valutazioni in merito all’utilizzo di queste modalità sul piano giornalistico, ma non posso non rilevare che gli episodi frutto di quella narrazione non possono tradursi automaticamente sul piano legale”, ha osservato l’esponente di Fratelli d’Italia.