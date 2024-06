Fanpage: Ciriani, ‘massima trasparenza su uso fondi servizio civile, no escamotage’

19 Giugno 2024

Roma, 19 giu. (Adnkronos) – “Quelle del Servizio civile sono procedure che garantiscono la massima trasparenza e la piena correttezza nell’uso delle risorse pubbliche e che sono assistite, a cura del Dipartimento competente, da una serie di controlli, sia di tipo amministrativo che di tipo ispettivo, con riguardo agli enti proponenti, sia pubblici che del privato sociale, affinché vengano rispettati i requisiti di accreditamento e, rispetto ai progetti, per assicurare che le attività realizzate rispondano ai principi e alle finalità del Servizio civile”. Lo ha dichiarato in Aula alla Camera il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, rispondendo a un’interrogazione del Pd sull’inchiesta giornalistica realizzata da Fanpage sul movimento giovanile di Fdi, Gioventù nazionale. Per l’esponente di Fratelli d’Italia non c’è stato “nessun escamotage per utilizzare il programma statale del Servizio civile come finanziamento”.