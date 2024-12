Fdi: La Russa, ‘amichettismo è cretino al posto sbagliato non capace e affidabile’

13 Dicembre 2024

Roma, 13 dic. (Adnkronos) – “Quando devi selezionare, devi selezionare in base alla competenza, alla capacità e alla affidabilità. L’affidabilità, che se è da sola è sbagliata ma se è unita alla competenza e alla capacità è un elemento importante, la puoi riservare a chi conosci meglio. Quindi la soluzione di dare incarichi a uno competente, capace ma che conosci come affidabile non è amichettismo. Amichettismo è quando metti un cretino al posto sbagliato, capita anche questo”. Lo ha affermato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervistato da Peter Gomez ad Atreju.