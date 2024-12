Fdi: Vis Factor/Adnkronos, tema ‘migranti’ spopola ad Atreju e accende dibattuto sul web**

16 Dicembre 2024

Roma, 16 dic. (Adnkronos) – Battaglia ideologica (34,16%), riforme (22,11%), politiche migratorie (18,77%), giustizia sociale (13,31%), lavoro e pensioni (6,99%). Questi i temi più dibattuti sul web per Atreju 2024, la più grande manifestazione della destra italiana quest’anno giunta alla sua venticinquesima edizione chiusa ieri dalla premier Giorgia Meloni. A scattarne la fotografia l’ultimo report realizzato da Vis Factor per Adnkronos, attraverso la piattaforma di social listening Human. Sotto la lente d’ingrandimento il sentiment, le emozioni e la semantica che ruotano attorno all’evento al Circo Massimo analizzate monitorando post e commenti in lingua italiana, prodotti dall’8 al 15 dicembre: 23.1mila menzioni, ovvero 3.3K al giorno, per un totale di 12.6 milioni interazioni e 12.2 milioni parole digitate.

Da un’analisi più approfondita degli argomenti più dibattuti, emerge che le politiche migratorie adottate dal governo Meloni sono state ancora una volta il tema più discusso in Rete, continuando a dividere il Paese: il pugno di ferro adottato dal governo trova consensi tra i sostenitori della sicurezza, ma è percepito come inumano e inefficace dai detrattori, specie alla luce delle tensioni nei contesti locali e internazionali. Quanto alle ‘top words’ -le parole più digitate negli scambi in Rete- a parte ‘Atreju’ che chiaramente primeggia su tutte e ‘Meloni’ che segue, troviamo ‘presidente’, ‘festa’, ‘Fdi’, ‘destra’, ‘Conte’, ‘Milei’, ‘La Russa’, ‘Schlein’.