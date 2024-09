Fi: Ronzulli, ‘arrivi da altri partiti? Verifica pedigree, non possiamo essere scappatoia’

6 Settembre 2024

Roma, 6 set. (Adnkronos) – “Sono felice che Forza Italia sia forte, stia crescendo, sia attrattiva, che molte persone si siano ricredute e abbiano scelto di avvicinarsi a noi negli ultimi mesi. Ma non facciamo l’errore che per allargare all’infinito finiamo per diventare uno di quei minestroni con tanti ingredienti, che però facciamo fatica a digerire. Per chi entra a far parte di questa nostra famiglia politica deve essere un onore, un riconoscimento della nostra storia, delle nostre origini, dei nostri ideali, delle nostre battaglie. Abbiamo il dovere di interrogarci sulle origini e il passato politico di chi vuole entrare nel partito. Sul suo pedigree”. Così, la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli, intervenendo alla Festa nazionale e di Forza Italia giovani ‘Azzurra Libertà’.

“Far parte di questa nostra famiglia – ha proseguito – deve essere un punto d’arrivo, un premio, non una scappatoia, non una via di fuga per chi vuole garantirsi un futuro politico, laddove questa possibilità nel suo partito di origine non c’è più. Io rivendico il senso d’appartenenza. Rivendico e nutro un profondo rispetto verso chi sventola la nostra bandiera fin dal primo giorno, i militanti, i sostenitori, chi ha sacrificato il proprio tempo libero per portare avanti le nostre battaglie, anche senza avere nulla in cambio. E i giovani azzurri dovranno essere sentinelle nella difesa del nostro simbolo, dei nostri ideali, respingendo ogni rischio di contaminazione che rischia di snaturarci”, ha concluso.