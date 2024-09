Fs: Pd, ‘Salvini conferma volontà di privatizzare ferrovie’

18 Settembre 2024

Roma, 18 set. (Adnkronos) – “Salvini conferma la volontà del governo di privatizzare le ferrovie dello stato”. Così in una nota congiunta i democratici Valentina Ghio e Andrea Casu al termine del question time sul tema a cui ha risposto io vicepremier Matteo Salvini.

“Salvini è stato molto chiaro nel dire che sta aspettando offerte da poter valutare. Questo è molto preoccupante anche perché il Parlamento non è a conoscenza di alcun programma di privatizzazione delle infrastrutture strategiche del paese nè quali garanzie il governo vuole mettere in campo per salvaguardare gli utenti e i lavoratori”.