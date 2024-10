Furto banche dati: atti, ‘Pazzali frequenta Palazzo giustizia per garantirsi impunità’

30 Ottobre 2024

Milano, 30 ott. (Adnkronos) – Tra gli atti dell’indagine sul presunto dossieraggio illecito che vede al centro la società Equalize di cui sono soci Enrico Pazzali (indagato), presidente auto sospeso della fondazione Fiera Milano e l’ex super poliziotto Carmine Gallo (domiciliari) emerge che gli investigatori hanno rilevato che “in molte occasioni” Pazzali frequenta il Palazzo di Giustizia “dove ha incontri istituzionali e amichevoli con numerosi addetti ai lavori”.

Pazzali come indicato nella conversazione ambientale dell’11 dicembre 2023 da Samuele Nunzio Calamucci (esperto informatico ai domiciliari, ndr) “frequenterebbe gli ambienti giudiziari milanesi come necessità che risponde ad una specifica tattica che vorrebbe orientarne l’azione penale garantendosi l’impunità o quantomeno presentandosi come un soggetto ‘insospettabile’ e ‘vicino alle Istituzioni'” si legge nell’informativa.