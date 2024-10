Furto banche dati: Pazzali parla di Lo Presti in Trenord e Fontana replica ‘mi dimetto’

31 Ottobre 2024

Milano, 31 ott. (Adnkronos) – In una telefonata dello scorso 25 luglio tra il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e il presidente (auto sospeso) della fondazione Fiera Milano Enrico Pazzali si parla di “una richiesta d’incontro urgente” del ministro dei Trasporti Matteo Salvini al governatore leghista. E’ uno dei dettagli che emerge in un’informativa dei carabinieri agli atti dell’inchiesta milanese sul presunto dossieraggio illecito.

Per i due interlocutori, Fontana e Pazzali, la conversazione potrebbe riguardare la futura guida di Trenord. Si parla di un incontro tra Fontana e Salvini che sarebbe fissato stato per lunedì, ma i cui argomenti sono “misteriosi”, così Pazzali, tra gli indagati dell’indagine, si lancia in una possibile ipotesi. “Ti dirà senti, mettere, il…Lo Presti (Beniamino, presidente di Milano Serravalle, ndr) amministratore delegato di Trenord!” e Fontana replica: “Esatto, esatto, esatto”. A quel punto Pazzali, che non vedrebbe di buon occhio la nomina, risponde: “così cade la giunta…” e il governatore lombardo sembra concordare: “Esatto, perché io mi dimetto”.