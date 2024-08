Giornalisti: Speranzon, ‘per Fanpage lavoretto da imbucati in partiti scomodi’

20 Agosto 2024

Roma, 20 ago. (Adnkronos) – “Attraverso particolari soluzioni contrattuali, Fanpage pagherebbe i propri giornalisti circa il 40 per cento in meno rispetto a quanto prendono in media i colleghi di altre testate. È quanto emerge da uno scrupoloso articolo uscito oggi su ‘Libero’. L’ipocrisia della sinistra sul tema del lavoro non stupisce affatto: da un lato -come emerge sempre oggi su ‘Libero’- Stellantis che paga stipendi d’oro ai propri manager ma manda a casa i lavoratori, dall’altro Fanpage che pubblica appelli per il salario minimo, ha ricavi alle stelle e poi sfrutterebbe la propria manodopera. Quella del giornalista è una professione che andrebbe dignitosamente retribuita, ma forse qualcuno l’ha confusa con i lavoretti da imbucato nei partiti scomodi”. Lo afferma Raffaele Speranzon, vicecapogruppo vicario di Fratelli d’Italia al Senato.