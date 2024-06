Giustizia: Nordio, ‘Anm preoccupata per riforma Csm, correnti determinanti’**

22 Giugno 2024

Taormina, 22 giu. (Adnkronos) – “La vera riforma della giustizia starà nella modifica della composizione del Csm. Ed è quello che preoccupa alcuni membri dell’Anm. Parliamoci chiaro, tutti sanno che il Csm sta alle correnti dei magistrati come il Parlamento sta ai partiti, correnti determinanti per le elezioni dei membri del Csm e poiché riflettono le volontà degli elettori, voi è un rapporto tra elettri ed eletti che poi si traduce in ‘degenerazione correntizie'”. Lo ha detto Carlo Nordio, ministro della Giustizia, intervenendo da remoto a Taobuk di Taormina.