Giustizia: Nordio, ‘In Italia manca il 15 per cento dei magistrati, entro 2026 riempiremo organico’

Taormina, 22 giu. (Adnkronos) – “Alla Procura di Palermo mancano 12 magistrati su 60 pm in organico e lo stesso accade in quasi tutte le Procure italiane. L’organico dei magistrati in Italia è di 10.500, che è insufficiente, e che è stato stabilito quando il contenzioso civile e penale era diverso da quello di ora. Manca il 15 percento di magistrati”. Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio, partecipando da remoto a Taobuk a Taormina all’incontro sulla riforma della giustizia e separazione delle carriere. “Per la prima volta dalla costituzione della Repubblica entro il 2026 riempiremo l’organico facendo i concorsi – dice – Ce ne sono 4 già in piedi e due in fase di definizione. Il problema è che le procedure sono lunghe. In questo i soldi li abbiamo, quando abbiamo solo ipotizzato un concorso straordinario per i giudici onorari ci sono state moltissime critiche inaspettate. Con questi concorsi prenderemo 400 magistrati”.