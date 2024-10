Governo: Ascani, ‘record? Di slogan, propaganda e provvedimenti inutili’

22 Ottobre 2024

Roma, 22 ott. (Adnkronos) – “Questo è il governo dei record, è vero. Quello della povertà, considerando che abbiamo 1,2 milioni di minori poveri in Italia. O quello dei livelli di produzione industriale mai stati così bassi. Parlano di natalità come loro priorità? Anche qui record di strumenti che continuano a mancare. È un esecutivo di slogan e propaganda. Del resto l’unica norma che ricordiamo davvero di questi anni è quella sui rave: in pratica, i provvedimenti che restano di questo governo sono quelli che non servono a niente”. Così Anna Ascani, Vicepresidente della Camera e deputata dem intervenendo a Tagadà su La7.