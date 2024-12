Governo: Bonelli, ‘Salvini al Viminale? Lo abbiamo già visto all’opera’

22 Dicembre 2024

Roma, 22 dic (Adnkronos) – “Salvini torna a fare il ministro degli Interni? Lo abbiamo già visto all’opera fermare donne e bambini naufraghi in mezzo al mare invece di arrestare criminali e mafiosi. Infatti questo governo ha eliminato l’abuso d’ufficio, ridotto le intercettazioni per contrastare la criminalità e ora vuole punire i giudici con la riforma della giustizia. Noi sempre in difesa della Costituzione”. Lo ha detto ai Tg Angelo Bonelli, deputato di AVS e co-portavoce di Europa verde.