Governo: Cdm alle 17.30, sul tavolo dl agricoltura

6 Maggio 2024

Roma, 6 mag. (Adnkronos) – Arriva l’atteso decreto legge sugli aiuti all’agricoltura nel Consiglio dei ministri che si terrà alle 17.30 a Palazzo Chigi. All’odg figurano infatti lo schema di decreto-legge recante ‘disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale (Presidenza – Agricoltura, sovranità alimentare e foreste – Imprese e made in Italy)’, ma anche il dl sulle ‘disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale fra militari (Presidenza – Difesa)’. All’odg, come di consueto, anche “leggi regionali; Varie ed eventuali”.