Governo: Cdm domani alle 11, sul tavolo dl flussi e dlgs su stupefacenti

1 Ottobre 2024

Roma, 1 ott. (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri è convocato per domani a Palazzo Chigi, alle ore 11. Sul tavolo, il decreto flussi ma anche un dlgs su stupefacenti e sostanze psicotrope.

All’odg, riporta infatti il testo della convocazione, lo “schema di decreto legge: Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime del caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali (Presidenza – Affari esteri e cooperazione internazionale – Interno – Giustizia – Agricoltura, sovranità alimentare e foreste – Lavoro e politiche sociali – Turismo); Schema di decreto legislativo: Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (Ue) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (Ue) 2028/1724 – Esame definitivo (Affari europei, Sud politiche di coesione e Pnrr – Pubblica amministrazione); Schema di decreto legislativo: Adeguamento della disciplina sanzionatoria prevista dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al dpr n.309/1990, al regolamento (Ue) n.1259/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 che modifica il regolamento (Ce) n. 111/2005 recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra Comunità e Paesi terzi – Esame definitivo (Affari europei, Sud politiche di coesione e Pnrr, Giustizia); leggi regionali; varie ed eventuali.