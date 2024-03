Governo: Meloni dona uovo Pasqua a militari italiani in Libano, ‘sorpresa’ è tricolore

28 Marzo 2024

Roma, 28 mar. (Adnkronos) – Un grande uovo di Pasqua con i colori dell’Italia -rosso, bianco e verde- il dono della premier Giorgia Meloni ai militari italiani dispiegati nella base Millevoi in Libano, visitata questa mattina dalla presidente del Consiglio. La sorpresa nell’uovo, rotto dalla stessa Meloni, una grande bandiera tricolore che resterà a sventolare a Shama in ricordo della prima missione della premier in Libano.