Governo: Meloni, ‘né pentimenti né rimpianti, solo chi non fa non sbaglia’

3 Gennaio 2025

Roma, 3 gen. (Adnkronos) – “Gli italiani ci hanno chiamato a governare l’Italia in una fase estremamente complessa, e in questa complessità abbiamo sempre cercato di muoverci seguendo un’unica bussola, quella dell’interesse nazionale. Chiaramente tutto è sempre perfettibile, ma non ho pentimenti né rimpianti perché in questi due anni e mezzo non ci siamo mai risparmiati E non ho mai fatto una scelta della quale dovermi vergognare”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni , in un’intervista a ‘7’, settimanale del ‘Corriere della Sera’.

“Solo chi non fa non sbaglia, diceva un vecchio proverbio popolare – aggiunge poi, rispondendo alla domanda su qualcosa che non rifarebbe -. Credo che dietro ogni passo si nasconda sempre il rischio di un inciampo, ma questa non è una valida ragione per restare fermi. Anzi”.