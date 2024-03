Il 20 marzo al Cinema Barberini di Roma presentazione della seconda edizione del Premio Film Impresa

15 Marzo 2024

Roma, 15 mar. (Adnkronos/Labitalia) – L’evento di lancio del Premio Film Impresa avrà luogo mercoledì 20 marzo, alle ore 10.30, presso il Cinema Barberini a Roma. Il Premio – la cui seconda edizione si terrà il 9,10 e 11 aprile, nella suggestiva cornice capitolina della Casa del Cinema a Villa Borghese – è un’iniziativa ideata e realizzata da Unindustria con il supporto di Confindustria, che mira a valorizzare, esaltare e comunicare i valori dell’imprese di chi ci lavora attraverso i film d’impresa che sempre più spesso le aziende realizzano per raccontare la loro storia, il loro prodotto, il lavoro delle persone, il rapporto con il territorio.

Creatività, visione, coraggio, tradizione, appartenenza al territorio, innovazione, formazione e sostenibilità sono i protagonisti dei film, dei cortometraggi e dei mediometraggi che saranno selezionati. In particolare, verranno consegnati i premi alle categorie: Area Doc1: Storie, Testimonianze e Fatti; Area Doc2: Percorsi, Testimonianze e fatti; Area narrativa: Scrittura, Immaginario e Messa in Scena; Area II&S: Innovation, image & sound: ritmo, luce e percezione. Nel corso delle tre giornate di aprile, poi, le proiezioni dei film si alterneranno ad incontri e talk tematici su sostenibilità, creatività, capitale umano e formazione. All’evento di lancio prenderanno parte il presidente del Premio Film Impresa Giampaolo Letta, il presidente di Unindustria Angelo Camilli, il Direttore artistico del Premio Mario Sesti e il Regista premio Oscar Gabriele Salvatores, a capo della giuria del Premio, che assegnerà un riconoscimento ad opere inserite in ciascuna delle seguenti categorie: miglior film d’impresa (area narrativa), miglior film d’impresa (area documentaria), miglior film innovative image & sound.

È previsto inoltre l’intervento di alcune delle maggiori autorità istituzionali di Roma e del Lazio. Nella tre-giorni saranno assegnati anche dei premi speciali a personalità o imprese che, nel corso della loro attività e carriera, abbiano saputo raccontare, esplorare o interpretare il mondo del lavoro e dell’impresa. L’evento vedrà inoltre la partecipazione per il secondo anno consecutivo deipartner Almaviva, Edison, Fondazione Eos – Edison Orizzonte Sociale ETS, Gruppo FS, Umana, e UniCredit, oltre che dei nuovi event partner 2024 Università Campus Bio-Medico di Roma, Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico e Würth. Adnkronos è media partner.