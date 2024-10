Inail: Trancassini (Fdi), ‘ruolo chiave per tutela sicurezza lavoratori’

14 Ottobre 2024

Roma, 14 ott. (Adnkronos) – “La relazione dell’Inail costituisce l’occasione per disporre di un quadro informativo sui preziosi servizi offerti dall’Istituto, che consolida sempre più nel nostro Paese il suo ruolo di ente preposto alla tutela dei lavoratori, con una forte vocazione sociale. Numerosi sono gli spunti di riflessione offerti dall’attività dell’Inail, che basa la propria missione sull’importanza del consolidamento delle politiche di prevenzione e di ricerca in materia e del rafforzamento dell’educazione alla sicurezza, senza dimenticare le importanti iniziative realizzate nel campo della formazione dei lavoratori e della digitalizzazione dei servizi offerti”. Lo ha detto il Questore della Camera, Paolo Trancassini (Fdi), durante il suo indirizzo di saluto in occasione della presentazione della Relazione annuale 2023 dell’Inail, presso l’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati.

“Vorrei – ha proseguito Trancassini – porre in piena evidenza l’importante e delicato ruolo rivestito nel campo della sicurezza dall’Istituto, chiamato a svolgere compiti essenziali, al fine di ridurre il fenomeno infortunistico e garantire il reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati sul lavoro, anche svolgendo attività di ricerca e sviluppando metodologie di controllo e di verifica in materia di prevenzione. Esprimo apprezzamento per il contributo che l’Istituto – attraverso la pubblicazione annuale di tale Relazione – offre allo studio e all’analisi dei temi relativi alla protezione dei lavoratori, rappresentando uno stimolo di indubbio rilievo per le decisioni che il legislatore è chiamato ad adottare in materia al fine di realizzare il fondamentale obiettivo di rafforzare e innalzare i livelli di tutela degli stessi”, ha concluso il questore.