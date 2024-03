L.elettorale: Conte, ‘unica via è ritorno a proporzionale’

Marzo 14, 2024

Roma, 14 mar. – (Adnkronos) – “Penso che per sollecitare i cittadini non rimanga che ritornare a un proporzionale con una soglia di sbarramento seria, è una preferenza per evitare che si creino meccanismi di cordata. In questo modo il cittadino può realmente scegliere”. Così Giuseppe Conte, alla presentazione del libro ‘Capocrazia’ di Michele Ainis.