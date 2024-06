‘La notte delle elezioni 2024’ Adnkronos su oltre 400 siti web e tv locali

7 Giugno 2024

Roma, 7 giu. (Adnkronos) – Maratona elettorale europea in diretta streaming su adnkronos.com con diffusione anche su oltre 400 siti web (di cui 150 appartenenti al network di Evolution) ed emittenti locali del circuito Adnkronos. A partire dalle 22 di domenica 9 giugno il direttore dell’agenzia Davide Desario, affiancato dai vicedirettori Fabio Insenga e Giorgio Rutelli, commenterà in diretta dal Palazzo dell’Informazione di Piazza Mastai a Roma i primi risultati del voto europeo, analizzandone le ricadute sul piano politico, economico e sociale. Qui il link per seguire la diretta della “Notte delle elezioni 2024” https://www.adnkronos.com/politica/europee-la-notte-delle-elezioni-2024-in-diretta-streaming-su-adnkronoscom_64CZcLZ5Pepb09ZjAOsLGc

Il set allestito nella Sala Mastai ospiterà il confronto con politici, esperti e cronisti, arricchito da una connessione interattiva tra analisi prodotte in sede, collegamenti video e informazioni provenienti dalla rete e canali social. In attesa dei primi dati, si approfondiranno i temi centrali della prossima legislatura europea: innovazione, health e mobilità sostenibile, oggetto di tre panel dedicati, con il contributo di manager ed esperti dei settori.

Quindi, a partire dalle 23, spazio ai primi exit poll, proiezioni e progressivo spoglio dei voti, con commenti di esponenti di tutti i partiti politici e analisti di diversa estrazione. Assicurati anche collegamenti con comitati elettorali, a Roma e a Milano, e con la sede del parlamento europeo a Bruxelles, presidiata da cronisti dell’Agenzia. La ‘Notte delle elezioni 2024’ rientra nel progetto editoriale e multicanale ‘Eurofocus’, lanciato a maggio sull’Europa e dall’Europa. News in tempo reale, approfondimenti, speciali, dibattiti ed eventi, insieme a un canale web e a una produzione multimediale con video e podcast.