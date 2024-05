Lecce: picchia compagna incinta durante lite, donna perde figlio in grembo, arrestato 32enne

7 Maggio 2024

Lecce, 7 mag. – (Adnkronos) – Ancora violenza tra le mura domestiche in questo caso con conseguenze drammatiche, visto che la vittima ha perso il figlio che portava in grembo. L’ennesima misura precautelare personale è stata adottata nella notte dello scorso fine settimana dai carabinieri della Stazione di Racale, in provincia di Lecce, coordinati dalla Procura della Repubblica del capoluogo salentino.

I militari hanno arrestato in flagranza di reato un 32enne, poiché ritenuto presunto responsabile di maltrattamenti in famiglia. Sono intervenuti a seguito di una segnalazione al 112 Numero unico emergenza europeo per una lite tra un uomo e una donna, in un appartamento di Torre Suda marina del comune di Racale. Giunti sul posto, i militari dell’Arma hanno accertato che l’uomo, per futili motivi, al culmine della discussione, avrebbe colpito la compagna e convivente con calci e pugni, provocandole vari ematomi.

Accompagnata al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Gallipoli per le cure del caso, alla donna è stata accertata l’interruzione della gravidanza in corso, al terzo mese. dopo un’attività info-investigativa da parte dei militari dell’Arma, coordinata dalla Procura della Procura di Lecce che conduce le indagini, l’uomo è stato arrestato e rinchiuso nel carcere di Lecce.