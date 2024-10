Liguria: Bonelli, ‘iniziativa comune c.sinistra per Orlando? Avs lavora per unità’

11 Ottobre 2024

Roma, 11 ott. (Adnkronos) – “Abbiamo lavorato sempre per questo obiettivo perché come Avs lavoriamo per l’unità: è quello che ci chiedono i cittadini”. Così Angelo Bonelli interpellato sulla possibilità di una iniziativa comune dei leader in Liguria a sostegno della candidatura di Andrea Orlando di cui ha parlato oggi Giuseppe Conte. “Di fronte ad una destra che compromette diritti , aggredisce territorio e ambiente, e che invece di fare la lotta alla povertà fa la guerra ai poveri, abbiamo io dovere ieri essere uniti”.