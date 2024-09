Liguria: Orlando, ‘via è unità, vicende non regionali inciso negativamente’

28 Settembre 2024

Roma, 28 set. (Adnkronos) – “Purtroppo non c’è stata la possibilità di tenere insieme delle forze politiche che hanno contribuito a costruire la coalizione fin qui. E voglio ringraziare tutti quelli che hanno dato una mano. Dovremmo comunque costruire un’unità di tutte le forze presenti nella società e che vogliono un cambiamento. Continuo a essere convinto che la via da percorrere sia quella dell’unità. Purtroppo vicende che non hanno nulla a vedere con la Liguria hanno gravato e inciso negativamente sul nostro percorso”. Lo ha detto il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Liguria, Andrea Orlando, a margine di una iniziativa a Savona.