Liguria: Schlein, ‘per destra Meloni e Bucci donne uteri viventi, non lo accettiamo’

25 Ottobre 2024

Roma, 25 ott. (Adnkronos) – “Noi abbiamo la prima presidente donna ma la prima presidente donna sa benissimo che vuol dire tagliare sulla sanità. Lo sa benissimo Giorgia Meloni che così il carico di cura resta tutto sulle spalle delle donne: ribelliamoci. Non ce ne facciamo niente di una premier donna che non si batte per i diritti di tutte le altre donne. E guida una coalizione, anche con Bucci che riduce le donne a uteri viventi. E’ una visione che non accettiamo”. Così Elly Schlein alla manifestazione del centrosinistra a Genova.