M5s: Baldino, ‘Nova in aula alla Camera, ripartiamo da temi votati dai giovani’

27 Novembre 2024

Roma, 27 nov (Adnkronos) – “Siamo molto soddisfatti perché Nova arriva direttamente in Parlamento. Abbiamo chiesto e ottenuto la calendarizzazione già per la settimana del 9 dicembre della mozione sulla legalizzazione della cannabis. È il primo atto per portare in Parlamento quello che ci hanno detto gli iscritti, presto arriverà anche una legge sul fine vita e la legge costituzionale per portare la sanità nelle mani dello Stato”. Lo ha detto la deputata del M5S Vittoria Baldino al termine della conferenza dei capigruppo di Montecitorio.

“Vogliamo ripartire da questi temi, che peraltro hanno avuto molto successo tra i giovani del M5s: libertà, legalità, aumento delle pene per chi spaccia e ridare respiro alla filiera produttiva della cannabis che è stata penalizzata dagli ultimi provvedimenti”, ha aggiunto Baldino.