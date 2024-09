M5S: diffida Grillo a Conte, ‘nessun confronto deliberativo su nome, simbolo e 2 mandati’

16 Settembre 2024

Roma, 16 set. (Adnkronos) – “Non è possibile né aprire un confronto deliberativo” né “deliberare o mettere in discussione tra gli iscritti i principi fondativi del MoVimento 5 Stelle”, ovvero nome, simbolo e regola del doppio mandato. Così Beppe Grillo scrive nella diffida – che l’Adnkronos ha potuto visionare – inviata al leader del M5S Giuseppe Conte lo scorso 5 settembre.

Questi principi, sottolinea il garante, “elementi che costituiscono i nostri valori fondamentali e sono imprescindibili per la vita attuale e futura del MoVimento 5 Stelle e dunque – mette in guardia Grillo – nessuna consultazione tra gli iscritti potrà avere ad oggetto eventuali modifiche del nome del MoVimento 5 Stelle, delle modifiche o dell’uso del simbolo e della regola dei due mandati, come specificato nel mio post del 20 agosto u.s.”. Ma non è tutto. Secondo Grillo, non vi è spazio per una discussione nemmeno su “quegli ulteriori temi che dovessero risultare anche all’esito della consultazione tra gli iscritti in netto contrasto con i principi fondativi del MoVimento 5 Stelle, come ideato e fondato da me e Gianroberto Casaleggio”.

“La presente – rimarca Grillo – vale ad ogni effetto di legge e si formula espressa avvertenza che, in difetto di quanto sopra, sarò costretto ad esercitare tutti i miei poteri e prerogative per impedire che i nostri valori e principi vengano stravolti e snaturati”. Poteri che vengono richiamati da Grillo nell’incipit della mail: “Nella mia qualità di garante del MoVimento 5 Stelle scrivo per ribadire formalmente la mia posizione sulla imminente Assemblea costituente degli iscritti che è la seguente”.

Il fondatore del M5S fa riferimento anche alle “prerogative concessemi dallo Statuto del MoVimento 5 Stelle” ovvero quelle indicate nell’articolo 12 e “che possono essere riassunte nella mia posizione di custode dei Valori fondamentali dell’azione politica del MoVimento 5 Stelle e di interpretare in modo insindacabile le previsioni statutarie”.

(di Antonio Atte)