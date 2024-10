Manovra: Braga, ‘punto più basso fondi sanità’

23 Ottobre 2024

Roma, 23 ott. (Adnkronos) – “Finalmente la manovra è arrivata alla Camera e le bugie di Meloni sono ormai al capolinea. Sono i numeri scritti neri su bianco a dire che sulla sanità non ci sono nemmeno i soldi chiesti dal Ministro della Salute: solo 1,3 mld di euro quest’anno e 1 miliardo il prossimo. E in rapporto al Pil si raggiunge il livello più basso degli ultimi 15 anni. Della salute dei cittadini e di chi opera nella sanità a questo Governo non interessa nulla. Non lo diciamo noi, lo dicono i medici e gli infermieri italiani che hanno indetto il primo sciopero contro la legge di bilancio. Difenderemo in Parlamento il diritto alla salute che è tutelato dalla Costituzione”. Così Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati.