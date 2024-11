Manovra: Conte, ‘quasi 1 mld per Albania ma per governo carovita può attendere’

12 Novembre 2024

Roma, 12 nov. (Adnkronos) – “Il Governo Meloni è impegnatissimo con un gioco dell’oca da quasi un miliardo che porta centinaia di forze dell’ordine che servono nelle città in Albania, mandando avanti e indietro con costosi viaggi una ventina di migranti (solo nell’ultimo mese ne sono sbarcati quasi 7mila in Italia)”. Lo scrive sui social il leader del M5S Giuseppe Conte.

“Nel frattempo -prosegue- a Chigi non trovano il tempo per offrire soluzioni alle preoccupazioni degli italiani. Le assicurazioni per l’auto secondo il report di Codacons sono salite in due anni da 353 euro in media a 414 euro. In alcune città ci sono aumenti superiori al 20%. Sul carobollette le nostre imprese faticano più di altre in Europa perché hanno un costo dell’energia più alto. Per non parlare del carrello della spesa e del continuo aumento dei beni alimentari. La risposta del Governo su questi temi è: arrangiatevi!”

“I pensionati minimi con 3 euro in più al mese; 4 giovani su 10 con stipendi sotto i 9 euro l’ora; i cassintegrati del settore auto sognando uno sconto sulla Maserati offerto da Stellantis”, conclude l’ex premier.