Manovra: Gasparri, ‘priorità assoluta per Fi e tutto il governo’

28 Agosto 2024

Roma, 28 ago. (Adnkronos) – “La manovra economica è una priorità assoluta per tutto il centrodestra, per il governo e per Forza Italia. A nostro avviso, le entrate fiscali consentono di prolungare per un altro anno il taglio del cuneo fiscale, determinando un aumento dei salari reali dei lavoratori e delle famiglie italiane”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri.

“Per Forza Italia è necessaria un’attenzione alle pensioni minime. Dobbiamo tutelare la fascia anziana e debole della popolazione. Siamo certi che i risultati positivi dell’occupazione, che sta raggiungendo livelli record, e della disoccupazione, che sta raggiungendo livelli minimi da vent’anni a questa parte, confermino i positivi risultati dell’attuale gestione economica che proseguirà, con la coesione del governo, a produrre effetti positivi per il nostro Paese”, conclude l’azzurro.