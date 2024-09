Manovra: Marattin, ‘contenimento spesa pubblica mai neanche approssimato’

30 Settembre 2024

Roma, 30 set (Adnkronos) – “Il Piano Strutturale di Bilancio prevede che nei prossimi 7 anni la spesa pubblica primaria (al netto dei co-finanziamenti Ue e dei sussidi di disoccupazione) cresca ogni anno al massimo del 1,5% in media. Negli ultimi 7 anni la spesa pubblica primaria è cresciuta in media ogni anno del 5,2%. Negli ultimi 30 anni, del 5,7%”. Lo scrive sui social Luigi Marattin, del Misto.

“A rigore, per fare un vero confronto da questa misurazione andrebbero tolte le spese per i co-finanziamenti Ue e i sussidi di disoccupazione. Ma capite bene che stiamo dicendo che l’Italia si sta impegnando ad uno sforzo di contenimento della spesa che non solo non è mai stato fatto negli ultimi 30 anni, ma neanche mai lontanamente approssimato”, prosegue.

“E questo Piano non è come una Nadef qualsiasi: gli impegni presi in queste settimane non possono essere cambiati per 5 anni, a meno di cambi di governo. Se la politica italiana fosse un posto minimamente razionale, oggi non staremmo parlando di campi larghi o stretti, ma di come tutto il modo in cui la politica si approccia agli elettori debba ora necessariamente cambiare radicalmente. Invece loro pensano che sia un altro, ennesimo, affare per tecnici”, conclude il deputato di Orizzonti liberali.