Manovra: Silvestri (M5S), ‘mia proposta su extraprofitti di un 1 anno e mezzo fa’

14 Ottobre 2024

Roma, 14 ott. (Adnkronos) – “Ho proposto la tassa sugli extraprofitti bancari più di un anno e mezzo fa, da allora non si è fatto niente se non un provvedimento ‘facoltativo’ che ha portato zero euro nelle casse dello Stato. Siamo davanti a 4,5 milioni di persone che non si curano più, un milione che ha visto un sovraindebitamento rispetto al mutuo di casa. È ora di aiutare queste persone e di tassare chi ha fatto extraprofitti derivati da situazioni straordinarie come pandemie e guerre. Si tratta di un principio giusto”. Così Francesco Silvestri, capogruppo M5S alla Camera, all’Aria che tira su La7.