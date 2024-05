Mattarella: ‘lottare contro criminalità organizzata internazionale’

6 Maggio 2024

New York, 6 mag. (Adnkronos) – “Siamo particolarmente onorati di aver proposto e ottenuto l’assenso dell’Assemblea generale” delle Nazioni unite, “poco più di un mese, su una Risoluzione che a 24 anni dalla Convenzione di Palermo ha dichiarato, ricordando la figura di Giovanni Falcone, il 15 novembre di ogni anno Giornata internazionale per la prevenzione e la lotta contro le forme di criminalità organizzata transnazionale”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all’inaugurazione della Conferenza sullo stato di attuazione dell’obiettivo 16 ‘Pace, giustizia ed istituzioni per lo sviluppo sostenibile’ dell’Agenda 2030, organizzata dalla Rappresentanza permanente dell’Italia presso le Nazioni unite e dall’Idlo (International development law organization), organizzazione intergovernativa per la promozione dello Stato di diritto.

“La stabilità degli stessi Stati, la vigenza dello Stato di diritto -ha quindi denunciato il Capo dello Stato- troppo spesso vengono messi in causa da queste forme di pervasiva criminalità”.