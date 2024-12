Mattarella: ‘missioni internazionali diverse, tutte esempio professionalità e senso dovere’**

19 Dicembre 2024

Roma, 19 dic. (Adnkronos) – Le missioni internazionali che vedono impegnati i militari italiani sono “tutte ugualmente importanti, tutte di grande rilievo, anche se naturalmente di diverso calibro per quanto riguarda l’impegno partecipativo, per quanto riguarda le tensioni e le difficoltà che di volta in volta si registrano. Ma ovunque è una dimostrazione di alta professionalità, di senso del dovere, che è quello che caratterizza le nostre Forze Armate”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, concludendo nella sede del Comando operativo di vertice interforze i collegamenti in videoconferenza con i contingenti militari italiani impegnati nei teatri di operazioni internazionali, per gli auguri di fine anno.

“Questo appuntamento annuale -ha sottolineato il Capo dello Stato- non è rituale: è un’occasione di grande rilievo per poter salutare i nostri militari in missione all’estero e anche in alcune basi del nostro Paese”, ma anche per “esprimere quanto sia per la Repubblica importante il servizio reso alla comunità nazionale dalle Forze Armate, per la sicurezza e per il sostegno alla società civile nei momenti di necessità”.