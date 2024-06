Mattarella: Scalfarotto (Iv), ‘parole presidente su fake news parlano da sole’

18 Giugno 2024

Roma, 18 giu. (Adnkronos) – “Le parole del Presidente della Repubblica sulla disinformazione russa parlano da sole. L’autorità dalla quale promanano e l’attenzione che sollecitano non potranno certo essere sottovalutate, non solo in Italia ma dall’intera comunità internazionale”. Lo scrive su twiter il senatore di Italia Viva, Ivan Scalfarotto.