Mediaset: torre Cologno si tinge di verde per Giornata mondiale della Terra

19 Aprile 2024

Milano, 19 apr. (Adnkronos) – “Un bosco protetto è un bosco felice”. Questo il claim della campagna digital e social con cui Mediaset sostiene la Giornata mondiale della Terra che si celebra il 22 aprile. Per l’occasione, anche la torre di trasmissione Mediaset, simbolo della sede di Cologno Monzese, si tingerà di verde a sostegno dell’iniziativa.

La campagna punta a sottolineare l’importanza che la tutela delle aree boschive ha per il benessere del nostro Pianeta. In Italia, negli ultimi vent’anni, il 50% del territorio colpito dagli incendi è costituito da foreste: è sempre più necessario un comportamento rispettoso e responsabile affinché queste aree possano continuare a contrastare il consumo di suolo, i cambiamenti climatici e il dissesto idrogeologico. Siamo tutti chiamati a fare la nostra parte per garantire un futuro sostenibile per le generazioni a venire.

La Giornata mondiale della Terra è un importante momento per riflettere sulle azioni che ciascuno di noi può intraprendere per proteggere e preservare il nostro pianeta. Anche questa nuova campagna rientra nelle attività di sensibilizzazione sociale denominate ‘Mediaset ha a cuore il futuro’: un modo concreto per mettere al servizio della comunità le competenze e la forza comunicativa della tv Mediaset.